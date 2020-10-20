Екатеринбург, , 15:57 — REGNUM Из-за «общего психоза» жители Свердловской области хотят тестироваться на COVID-19, даже когда этого не следует делать. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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"Тестироваться хотят все: когда надо и когда не надо. Не надо это делать, граждане», — сказал чиновник.

Некоторые люди даже подвержены «тестомании», отметил Креков. Тестирование на COVID-19 должно быть по назначению врача, считает вице-губернатор. К вопросу обследования на коронавирус следует подходить без паники, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области провели 19 октября 2020 года 15 487 исследований проб на коронавирус.

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