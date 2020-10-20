Минск, , 16:05 — REGNUM Ни глава Белоруссии, ни другие властные структуры не будут «принимать в одиночку» решения по важным для страны вопросам. Об этом 20 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, передает агентство БелТА.

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«Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим. И пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку, не глава администрации (президента — ред.)… Высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит, так и будет», — заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко уточнил, что если народ решит, что Белоруссия должна войти в Североатлантический альянс, как это предлагают протестующие — то страна пойдет в НАТО, а если народ решит «порезать страну на куски и раздать — будет страна порезана».

«Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит мы будем жить в такой стране», — подчеркнул президент Белоруссии и добавил, что и в вопросе о новой Конституции страны он не даст делать ее «через обман».

«Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы Белоруссии изменили тактику борьбы с участниками несанкционированных протестных акций.

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