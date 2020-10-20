Москва, , 15:44 — REGNUM Платформа «Московская электронная школа» работает в штатном режиме, несмотря на нагрузку ресурса. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала оперштаба Москвы по противодействию коронавирусу.

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«Департамент образования и науки Москвы сообщает, что на пике число уникальных запросов в секунду в «Московской электронной школе» достигает почти 90 тысяч — это в 3 раза больше, чем весной. При такой нагрузке система сегодня работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда технических специалистов в круглосуточном режиме контролирует качество процессов сервиса и подстраивает его под увеличившуюся нагрузку.

В оперштабе подчеркнули, что всего число пользователей МЭШ составляет более двух миллионов, а одновременно системой пользуются более 600 тысяч школьников и педагогов.

Как сообщили ИА REGNUM источники в одной из школ Москвы, в некоторых образовательных учреждениях негласно распорядились провести все уроки 20 октября на платформе Zoom в силу неполадок с платформой Microsoft Teams.