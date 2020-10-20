Самара, , 15:46 — REGNUM Четыре пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 80-летний мужчина страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы, 56-летняя женщина и 79-летний мужчина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 45-летний мужчина страдал заболеванием эндокринной системы. Всего в регионе скончались 235 пациентов с COVID-19.

При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,65 (по России — 1,72), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 7,36 (в России — 16,87).

Отмечается, что за минувшие 24 часа по области было выявлено 142 случая заражения коронавирусом. А всего в регионе было выявлено 14 276 случаев заражения этой инфекцией. При этом выздоровели 11 196 человек. На учете у врачей находятся 175 человек.

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