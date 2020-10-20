Рязань, , 15:41 — REGNUM В Рязанской области 20 октября выявлено 89 новых носителей коронавируса, что на два случая больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Среди выявленных носителей — у семи человек заражение протекает бессимптомно.

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С начала пандемии в регионе подтвердили уже 9610 случаев заражения инфекцией. Ещё 91 положительный тест направлен в региональный минздрав.

В лечебных учреждениях находятся 306 пациентов, в том числе четыре ребёнка. В тяжёлом состоянии 32 человека, из них 18 на ИВЛ.