Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Ситуация с забором мазков для тестирования на коронавирус в петербургских поликлиниках улучшится с 1 января 2021 года. Об этом заявил глава территориального Фонда ОМС Александр Кужель на заседании правительства Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

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О том, что обычные петербуржцы с трудом могут добиться тестирования на коронавирус в обычных поликлиниках, вопреки заверениям Смольного, заявила депутат Заксобрания Петербурга от КПРФ Ольга Ходунова.

«Поступают обращения о якобы невозможности больным в поликлиниках сделать пробу слизистой на COVID», — сообщила она.

Кужель подчеркнул, что сейчас исследования проводятся за счет бюджета города. В обязательную федеральную программу ОМС их включат только с 1 января 2021 года. Тогда, на его взгляд, ситуация выправится.

«Даже определена цена — 580 рублей. Безусловно, когда включается в ОМС тот или иной вид помощи, мы стараемся делать так, чтобы стало лучше и не было очередей, не было проблем. Мы предполагаем, что доступность этого исследования существенно вырастет с 1 января следующего года», — сказал Кужель.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 32 259 человек. Также зафиксировано 695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.