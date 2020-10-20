Стокгольм, , 15:29 — REGNUM С 16 октября число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на четыре человека. Такие данные 20 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 922 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 106 380 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 3 180 человек.

По состоянию на 20 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 30 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 653 пациента.

Читайте ранее в этом сюжете: В шведском Крунуберге за сутки число пациентов с COVID-19 выросло на 80%