Минск, , 15:23 — REGNUM Информационный Telegram-канал"NEXTA-Live» и логотип NEXTA признаны в Белоруссии экстремистскими материалами. Такое решение вынес Центральный районный суд Минска. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает агентство БелТА.

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Известно, что этот канал активно освещает происходящие в республике после выборов президента страны события и координирует протесты в Белоруссии. Как пояснили в пресс-службе Верховного суда Белоруссии, канал признали экстремистским из-за публикаций с признаками к организации массовых беспорядков. Решение было принято по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, волна протестов прокатилась по Белоруссии после выборы президента страны, которые состоялись 9 августа. Митинги и протестные акции несогласных с результатами голосования, в ходе которого победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, продолжаются до сих пор.