Москва, , 15:22 — REGNUM Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) происходит через четырехсантиметровую трещину в российском модуле «Звезда», сообщили 20 октября в пресс-службе Роскосмоса.

В государственной корпорации заверили, что безопасности станции и экипажа ничего не угрожает. Ранее российский космонавт Иван Вагнер сообщил, что место утечки воздуха на МКС изолированно временными средствами.

Напомним, 20 августа экипаж МКС был изолирован в российском модуле «Звезда» на время проверки давления в американском сегменте. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что утечка воздуха еле уловима приборами.

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