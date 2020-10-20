Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Авиакомпания Turkish Airlines с 3 ноября 2020 года начнет выполнять по два рейса из Санкт-Петербурга в Стамбул и обратно ежедневно. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).

Самолет Turkish Airlines ООО «ВВСС»

Так, с 3 ноября время вылета дневного рейса из Санкт-Петербурга останется прежним, с 16:05 часов, а прибытие в Стамбул — в 19:30. Добавляется ночной рейс, который будет вылетать из «Пулково» в 02:45 и приземляться в Стамбуле в 06:10. Таким образом рейсы будут удобны для тех, кто планирует различные стыковочные полеты из Стамбула.

«На направлении будут работать воздушные суда Airbus A 321 и Airbus A 321 Neo вместимостью до 180 пассажиров», — отметили в воздушной гавани Петербурга.

Напомним, что авиакомпания Turkish Airlines стала первым иностранным перевозчиком, который возобновил международные рейсы из Санкт-Петербурга с 2 августа 2020 года.

Добавим, по данным ООО «Воздушные ворота северной столицы», с 24 октября авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Женеву. Это будет первый регулярный рейс авиакомпании в страну Шенгенской зоны с момента введения ограничений авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 168 пассажиров по субботам.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Египта продлили льготы туристам и авиаперевозчикам