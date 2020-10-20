Волгоград, , 15:24 — REGNUM От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались двое женщин и мужчина в Волгоградской области. Подробности летальных исходов, зарегистрированных за истекшие сутки, сообщили ИА REGNUM 20 октября в региональном оперативном штабе.

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44-летний житель Среднеахтубинского района обратился за медицинской помощью в свою поликлинику через четыре дня после начала заболевания. В тяжёлом состоянии его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 3 Волжского. У пациента было хроническое заболевание эндокринной системы.

Жительница Волгограда 44 лет поступила в крайне тяжёлом состоянии в инфекционное отделение Волгоградского областного клинического госпиталя ветеранов войн. Женщина страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и имела онкологическое заболевание.

52-летняя жительница Светлоярского района вызвала медиков через неделю после ухудшения самочувствия. Бригада скорой помощи отвезла женщину в клиническую БСМП № 15, у неё имелось хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

В больницах региона по состоянию на 20 октября на лечении с подтверждённым положительным тестом на коронавирус находятся 2511 человек, в том числе 456 детей.