Уфа, , 15:39 — REGNUM Перечень показаний для направления пациентов на компьютерную томографию (КТ) легких сократит минздрав Башкирии. Об этом 20 октября сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова на брифинге в министерстве здравоохранения региона.

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По ее словам, в настоящее время в медучреждениях Башкирии наблюдаются большие очереди на КТ-обследование органов грудной клетки. При этом в случае поражения легочной ткани до 25% тактика лечение остается практически неизменной. Именно поэтому минздрав Башкирии решил ужесточить показания для направления на КТ-обследования. Это будет высокая температура, лихорадка в течение нескольких дней, неэффективность лекарственной терапии и снижение сатурации (насыщения крови кислородом).

Отмечается, что КТ-обследование могут также назначать и гражданам с хроническими заболеваниями. Жителей Башкирии просят на паниковать, и спокойно обсуждать с медработником все возникающие вопросы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии было выявлено 9877 случаев заражения коронавирусом, при этом 8755 человек выздоровели.

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