Москва, , 15:19 — REGNUM Росгидромет и Роспотребнадзор представят список российских городов, имеющих наибольший уровень загрязнения воздуха, который негативно воздействует на здоровье граждан. Соответствующее поручение ведомствам направила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Прошу совместно [двум указанным ведомствам] представить перечень городских поселений Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха, оказывающим негативное воздействие на здоровье населения и окружающую среду, в которых необходима реализация первоочередных мер для улучшения качества атмосферного воздуха», — говорится в документе.

Данный список может быть внесён в федеральный проект «Чистый воздух», входящий в нацпроект «Экология».