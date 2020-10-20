Нальчик, , 15:18 — REGNUM В Кабардино-Балкарии суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса составил 108, сообщили 20 октября в региональном минздраве. Такого числа новых случаев COVID-19 в регионе не было за все время с начала пандемии. Максимальное количество заразившихся в течение одних суток было зафиксировано 4 и 6 мая — по 104 человека, такие данные приводятся на графиках федерального оперативного штаба.

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Общее число заразившихся за все время в Кабардино-Балкарии достигло 9098 человек. Выписаны в связи с выздоровлением 7029 пациентов. За сутки их ряды пополнили еще 44 человека, сумевших справиться с болезнью.

За вчерашний день увеличилось также и число случаев летального исхода. Скончались еще четверо жителей республики. Это три жительницы Нальчика, которым было 57 лет, 75 лет и 79 лет. А также 64-летний житель города Чегем. Общее число умерших в регионе достигло 123, сообщили в минздраве КБР.