Варшава, , 15:17 — REGNUM Социологическая служба CBOS провела исследование общественного мнения в Польше по поводу отдельных положений скандальных поправок в Закон о защите животных. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Респондентам были заданы вопросы об их отношении к пунктам поправок, которые вызвали наибольшие споры и дискуссии в обществе и элитах: о запрете на разведение животных на мех, о запрете на забой животных без предварительного оглушения и о запрет на использование животных в развлекательных целях.

Так, всем пунктам большинство респондентов выразили одобрение. Наибольший процент согласия получила норма о запрете на использование животных в развлекательных целях (69%). Запрет на забой животных без предварительного оглушения поддерживают 63% опрошенных, а 59% согласны с запретом разведения животных на мех.

Исследование проводилось при репрезентативной выборке взрослых жителей Польши разных возрастов, полов и регионов проживания. Опрос проводился с 28 сентября по 8 октября 2020 года. В нем приняли участие 1133 человек.

Напомним, по мнению экс-министра сельского хозяйства Польши, а также фермерских организаций, принятие поправок может негативно отразиться на доходах фермеров. Каждую среду фермеры и некоторые политики, присоединившиеся к ним, проводят в Варшаве уличные акции протеста против новых правил. 9 октября в инициировавшей внесение поправок партии «Право и справедливость» сообщили, что фермеры получат компенсации из бюджета за потенциальные финансовые потери из-за нововведений.