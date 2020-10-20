Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга не исключают возможность продления осенних школьных каникул на неделю, однако, как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в городском комитете по образованию, окончательного решения по данному вопросу пока не принято.

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Напомним, по официальным данным, с начала учебного года в петербургских школах отмечается рост числа заболевших COVID-19 школьников. Прирост заболевших подростков с сентября составил 180%, что очень обеспокоило родителей. Часть из них требует от властей перевода на дистанционную форму образования, а другая часть, наоборот, настаивает на сохранении плановых осенних каникул.

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Как уточнила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, за прошедшие выходные ей поступили сообщения от более тысячи родителей и педагогов. В том числе, к ней обратился председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов. Во время встречи они обсудили несколько предложений по решению ситуации в школах в условиях растущей заболеваемости, в том числе и коронавирусом.

Как рассказал Богданов изданию Смольного «Петербургский дневник», вероятнее всего, школьные каникулы в Северной столице будут продлены до двух недель — дети вернутся на учебу не 5 ноября, как предполагалось раньше, а 9 ноября.

Как уточнили ИА REGNUM в комитете по образованию города, окончательного решения по этому вопросу на данный момент нет.

Напомним, по данным на 20 октября в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты семь групп в шести детских садах.

«На обучении с использованием дистанционных технологий находятся 109 классов в 63 школах, что составляет 0,54% от общего количества классов в городе», — уточнил в ведомстве.

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