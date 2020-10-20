Волгоград, , 15:11 — REGNUM Новый антирекорд по выявленным носителям коронавируса зарегистрирован в Волгоградской области 20 октября. Подтверждено 179 случаев заражения, что на три больше показателя предыдущих суток. Скончались три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области положительный тест на коронавирус подтвердили у 18 тыс. 166 человек. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 5687 пациентов, в том числе 82 ребёнка. За сутки выписаны 143 выздоровевших человека, всего таких в регионе — 15 тыс. 474.

Зарегистрировано три новых летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 181 пациент.

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