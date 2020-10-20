Ростов-на-Дону, , 15:09 — REGNUM На сайте правительства Ростовской области внесены изменения по суточному приросту случаев заражения коронавирусом. Согласно корректировке, за истекшие сутки зарегистрировано 290 новых носителей инфекции (ранее сообщалось о 353 заболевших COVID-19), передаёт ИА REGNUM 20 октября.

Врач смотрит анализы на COVID-19 Павел Соболев © ИА REGNUM

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Таким образом общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 27 тыс. 175 человек.

Стоит отметить, что согласно информации, которой располагает оперштаб Москвы, в Ростовской области за последние сутки выявлено 353 новых случая коронавируса.

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