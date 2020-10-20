Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM В Свердловской области выздоровели ещё 373 человека, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Для сравнения, ещё в начале второй декады октября 2020 года количество выписок не превышало 200 в день. 19 октября сообщалось о выздоровлении 299 человек за минувшие сутки.

В больницах находятся 206 пациентов в тяжёлом состоянии (165 — в реанимациях, из них 99 — на ИВЛ), 599 — в состоянии средней тяжести, и часть больных в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 708 случаев смерти от COVID-19.