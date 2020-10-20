Москва, , 15:01 — REGNUM Поправки в Семейный кодекс РФ, подготовленные сенатором Еленой Мизулиной, нуждаются в корректировке с опорой на практику в сфере защиты детей. Об этом 20 октября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила адвокат Софья Рубасская.

Эксперт объяснила, почему предложенные сенатором Еленой Мизулиной поправки в Семейный кодекс встретили негативную реакцию в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

«В предлагаемых поправках действительно содержится ряд спорных моментов, и самый главный из них — запрет изъятия детей из семьи без соответствующего постановления суда. Именно этот пункт вызывает большинство вопросов в СПЧ и в обществе в целом. Причина тому — негативные последствия, которые могут стать результатом принятия данного пункта поправок. К примеру, изъятие ребенка из неблагополучной семьи, сами условия пребывания в которой угрожают его полноценному развитию, здоровью, а то и жизни, теперь станет возможным лишь по решению суда. Но ведь в некоторых ситуациях ребенка необходимо забрать сразу, как только соответствующим органам стало известно о реальной атмосфере в данной семье. Лишь изъяв ребенка, во многих случаях его можно уберечь от печальной перспективы стать жертвой преступления со стороны родителей или иных родственников, или посторонних лиц, в данную семью вхожих. Что может последовать за запретом забирать детей до решения суда? Фактически органы опеки и попечительства и правоохранительные органы будут лишены возможности реально защитить ребенка от угрожающих ему действий или обстановки в данной семье. Им придется ждать решения суда, а при том уровне загруженности российской судебной системы, который мы наблюдаем в настоящее время, это повлечет за собой промедление. Как результат — здоровье и жизнь ребенка могут оказаться под угрозой, а ответственные государственные структуры ничего не смогут сделать», — сказала адвокат.

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Рубасская считает, что предлагаемые поправки нуждаются в дополнительной корректировке с опорой «на реальную практику в сфере защиты детей».

Как сообщало ИА REGNUM, Совет по правам человека при президенте России подготовил отрицательное заключение на поправки в Семейный кодекс РФ, которые в июле 2020 года внесла на рассмотрение в Госдуму группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

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