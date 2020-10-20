Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM В Петербурге собираются отправить на капитальный ремонт в ближайшие годы сразу семь станций метро. Провести работы собираются до 2025 года. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Так, первой ремонт коснется станции «Маяковская» на первой (красной) ветке, ее обновят до конца 2021 года.

Затем рабочие сконцентрируются на второй (синей) и четвертой (оранжевой) линиях. Ремонт станции метро «Московская» на синей ветке должны завершить до конца III квартала 2022 года. «Удельная» на той же линии и «Ладожская» на оранжевой ветке будут отремонтированы к середине 2023 года. К концу того же года ремонт должен завершиться на станции «Озерки».

Станцию «Технологический институт» будут ремонтировать в 2024 году, а «Проспект Большевиков» — в 2025 году.

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