Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 13 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 20 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь женщин в возрасте от 60 лет до 81 года и шестеро мужчин в возрасте от 40 до 76 лет. Все пациенты COVID-стационаров страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 677 человек.

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