Махачкала, , 15:19 — REGNUM Суд в Дагестане избрал меру пресечения местному жителю, которому вменяется в вину изнасилование и убийство восьмилетней девочки. Подозреваемый заключен под стражу, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, 29 июля 2018 года в Каспийске пропала восьмилетняя жительница города Калимат Омарова. В тот день первоклассница вышла из дома в магазин, а обратно не вернулась. Тело девочки с признаками насильственной смерти 9 сентября 2020 года было обнаружено в сточной канаве в Каспийске.

Установлено, что перед смертью Калимат была изнасилована. Надругавшись, маньяк убил девочку, а тело спрятал в канализационный коллектор. По подозрению в совершении этих преступлений 18 октября был задержан 36-летний житель Левашинского района Дагестана.

Отмечается, что «под тяжестью предъявленных улик» подозреваемый дал признательные показания, подтвердив их при проверке на месте происшествия. В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение.

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