Уфа, , 15:00 — REGNUM Один пациент c COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, жительница Кушнаренковского района 1965 года рождения страдала ожирением и сахарным диабетом второго типа. Всего в республике скончались 48 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что семь пациентов с COVID-19 в регионе находятся в тяжелом состоянии, а один пациент подключен к аппарату ИВЛ. За сутки также было выявлено 182 пациента с внебольничной пневмонией, а выписано 146 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике за сутки было выявлено 68 случаев заражения коронавирусом, а всего было выявлено 9877 случаев заражения этой инфекцией, при этом 8755 человек справились с ней.

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