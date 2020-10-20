Москва, , 14:53 — REGNUM На протяжении еще 2−3 недель в России может продолжаться рост числа выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 октября главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал ТАСС.

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По словам специалиста, в настоящее время трудно дать прогноз, как долго продлится рост числа случаев заражения SARS-CoV-2, так как Россия вошла в эпидемический сезон подъема ОРВИ.

Также Чуланов отметил, что в ведомстве надеются, что продолжение роста данного числа будет недлительное, однако научных обоснований такой модели на данный момент пока нет.

«Но мы надеемся, что это будут 2−3 недели, может быть, (когда) какой-то рост еще продолжится, потом будет постепенная стабилизация», — сказал он.

Кроме того, как считает специалист, система здравоохранения России справится с данным ростом числа заразившихся, потому что необходимый для этого опыт был накоплен ею ещё весной нынешнего года.

«Конечно, справится, потому что система здравоохранения была подготовлена еще в период апреля — мая, когда было предыдущее нарастание инфекции и мы получили опыт развертывания дополнительных коек, обеспечили снабжение средствами индивидуальной защиты, необходимыми лекарствами, больницы были оснащены всем необходимым оборудованием. Поэтому однозначно сейчас мы хорошо готовы», — заявил Чуланов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 16 319 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.

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