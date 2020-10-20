Москва, , 14:48 — REGNUM Россия никогда не отгораживалась от остального мира. Об этом в рамках XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Путь самоизоляции Россия никогда не выбирала. Даже санкционные решения принимаются как ответ на меры других стран. Россия никогда не закрывалась от мира», — сказал Мишустин.

По его словам, Россия никогда не избрала бы путь самоизоляции: «Мы всегда разделяли международные ценности. Мы всегда избираем путь международного сотрудничества».