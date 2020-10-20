Москва, , 14:46 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин восхищается президентом РФ Владимиром Путиным, а также советским конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королёвым и американским предпринимателем Стивом Джобсом. Об этом он заявил в рамках XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

"В первую очередь президент РФ Владимир Путин вызывает восхищение. Столько лет нести ответственность за людей — это вызывает восхищение. В исторической перспективе — Сергей Королёв. Человек, который создавал технологии, которыми мы гордимся до сих пор, и потенциал которого не был раскрыт, сделал огромный задел. Я горжусь, что дружу с его внуком, Андреем Королёвым. Сергей Павлович — человек, на которого я хотел бы быть похожим», — сказал Мишустин.

По его словам, ещё один человек, который вызывает восхищение — это создатель корпорации Apple Стив Джобс: «Мне довелись с ним познакомиться в начале 90-х годов. У него были самые замечательные фанты, или шрифт. Он научился этому, когда ходил перекусить в храм кришнаитов, и вот по пути на перекус он записался на курсы каллиграфии. Он говорил, как важно любые навыки использовать для достижения цели. Он говорил, что важно упрощать многие вещи, чтобы объяснять их большинству».