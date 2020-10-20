Омск, , 14:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре человека, у которых был выявлен коронавирус, сообщили ИА REGNUM 20 октября в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 384 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 19 октября в Омской области также скончались четыре пациента с коронавирусом.

По состоянию на 20 октября в регионе выявлено 13 718 носителей SARS-CoV-2.

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