Чебоксары, , 14:45 — REGNUM Первая научно-практическая конференция в Чебоксарах, посвящённая памяти подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, пройдёт дистанционно. Состоится она в памятную дату, 28 октября, когда начиналась масштабная стройка в 1941 году. Организатором конференции «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — одна из героических страниц в истории Великой Отечественной войны» является управление образования столичной мэрии, передаёт ИА REGNUM.

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В рамках конференции будут работать три секции: «Героические страницы Сурского оборонительного рубежа»; «Казанский обвод: подвиг в тылу» и «История моей семьи …». Участниками конференции станут учающиеся 7−11 классов.

Принять участие в конференции можно в качестве участника, зарегистрировавшись по адресу gcheb_guo27@cap.ru, и в качестве слушателя (ссылка будет размещена на сайте «Центр мониторинга и развития образования г. Чебоксары»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема строительства оборонительных рубежей мало изучена, к 80-летию героической масштабной стройки 2021 год объявлен в Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах за рекордные сроки, на стройку была мобилизована треть оставшегося трудоспособного населения — 170 тыс. человек.