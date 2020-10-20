Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM Ростовская область установила новый антирекорд по числу заболевших COVID-19. За истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 353 жителя региона, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 октября.

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Более 35% новых носителей инфекции — пожилые люди старше 66 лет, 3,5% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области число случаев заражения достигло 27 тыс. 238 человек. После COVID-19 выздоровели 21 тыс. 455 пациентов.

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