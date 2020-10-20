Омск, , 14:41 — REGNUM По состоянию на 20 октября в Омской области коронавирус выявлен у 13 718 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 173 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

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Выздоровели 10 500 жителей региона, в том числе 76 — за последние сутки.

В Омской области за весь период сделали 581 049 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 19 октября в Омской области коронавирус выявили у 171 человека.

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