Пенза, , 15:20 — REGNUM В Пензенскую область поступила вторая партия вакцины от пневмококковой инфекции в количестве 14 050 доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Вакцинацию от пневмококка рекомендуют лицам старше 65 лет с наличием хронических заболеваний, среди которых избыточная масса тела, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких. Вакцина от пневмококковой инфекции не входит в число обязательных прививок. Ее проводят лишь по назначению врача, либо по желанию, но платно.

Люди, вакцинированные от пневмококка и гриппа, легче переносят коронавирусную инфекцию, если заболеют. Такое мнение высказала начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека облминздрава Галина Рожкова.

ИА REGNUM напоминает, около 300 тыс. доз противогриппозной вакцины поступило в Пензенскую область для иммунизации взрослого населения от гриппа.

Читайте также: Вторая партия вакцины от гриппа поступила в Пензенскую область