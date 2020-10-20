Тамбов, 20 октября 2020, 14:37 — REGNUM В Тамбовской области 20 октября подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число положительных тестов уменьшилось на четыре.
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Всего в области зарегистрированы 8911 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 7266 пациентов, в том числе 86 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.
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