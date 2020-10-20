, 14:35 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 20 октября.

Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 142 новых случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 20 октября зарегистрировано 11 857 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8145 человек, 51 пациент с COVID-19 скончался.

В инфекционных госпиталях региона на 20 октября 22 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 1632 человека остаются под медицинским наблюдением.