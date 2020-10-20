Владимир, , 14:24 — REGNUM Во Владимирской области 20 октября подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 8589 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6292 пациента, в том числе 37 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 246 человек, новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.

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