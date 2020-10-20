Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM Еще девять свердловских пациентов скончались от новой коронавирусной инфекции, сообщили 20 октября 2020 года в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

До этого 17, 18 и 19 октября в Свердловской области регистрировали по семь летальных случаев COVID-19. Всего в регионе скончались от данной инфекции 708 человек. Сколько больных COVID-19 умерли от других причин, не сообщалось.

Всего в России зафиксировали 269 смертей от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 33 170 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выявили ещё 258 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: На Среднем Урале призвали к умеренности в вопросе тестирования на COVID-19