Москва, , 00:29 — REGNUM Заседание Совета Безопасности РФ, на котором обсуждалась опасность новых вирусных инфекций, включая «искусственных», а также меры по защите от них населения, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили своё мнение 20 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Совбез, похоже, с Луны свалился и в школе не учился. Элементарные вещи, которые должны знать школьники 8 классов, преподносят как открытие. Заболтались совсем!», — написал НК.

Часть пользователей оказалась уверена, что новые методы борьбы окажутся попросту очередным способом воровства бюджетных средств. Граждане не верят власти, потому что те методы, которые она применяет в борьбе с коронавирусом, считают граждане, неэффективны.

«Что-то новое придумали. Теперь будут пилить бюджет путём выделения средств на борьбу с мифическими биологическими агентами. Очередной повод срубить капусту из бюджета вот и все. А это так ширма для прикрытия и оправдания», — поделился мнением Сергей А.

Некоторые комментаторы заявили, что без участия населения в борьбе с распространением новых вирусных инфекций остановить болезни не удастся. Граждане уверены, что если люди будут тщательнее соблюдать необходимость носить маску и придерживаться правил социального дистанцирования, то этого будет достаточно, чтобы никакая зараза не повлияла на жизнь России.

«Главное при эпидемиях — определить степень опасности и найти варианты безопасного существования во время эпидемии. Не может страна сидеть по домам! Коронавирус — это опасность, которая вполне может быть купирована масочным режимом с обязательным дистанцированием! То есть надо осознать элементарное — самоизоляция — это не изоляция дома, а самоизоляция везде! Дома с помощью стен, а в местах скопления людей с помощью масок (качественных масок!), а также дистанции (чем больше, тем лучше). Ну и санитайзеры, и изоляция заразившихся! Пока не будет действенных лекарств, методов лечения и вакцины», — считает Иван И.

Но нашлись и те, кто призвал Собез задуматься о том, что больший вред населению России наносит коррупция. Ведь даже в борьбе с коронавирусной инфекцией, граждане видят желание чиновников нажиться на людском горе или скорректировать свои бюджеты так, чтобы сэкономить на безопасности людей, в угоду своему комфорту.

«А Совбез не думал об угрозе коррупции? Вырубке лесов, а потом и масштабных пожаров? Об оккупации эмигрантами, потенциальными террористами и просто наркоманами и преступниками наших городов? О выводе ими денег миллиардами в свои аулы? О выводе чиновниками денег в зарубежные банки? О повальном воровстве денег на национальных проектах? Об отсутствии нормальной медицины в целом? О нищете основной массы регионов? О вымирании страны безо всяких вирусов? Думают они там…», — пишет пользователь под псевдонимом «Лёлик Боликов».

Напомним, 19 октября Совет Безопасности РФ провёл заседание, на котором обсуждалась опасность новых вирусных инфекций, включая «искусственных», а также меры по защите от них населения.