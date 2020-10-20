Москва, , 14:21 — REGNUM Коллеги адвоката Эльмана Пашаева из адвокатской палаты Северной Осетии, в которой он состоит, не обнаружили нарушений этики в его работе при защите актера Михаила Ефремова.

«Конкретно при осуществлении защиты Ефремова Пашаев не допустил нарушений адвокатской этики, а все его интервью СМИ были согласованы с республиканской адвокатской палатой», — цитирует ТАСС прокурора Диану Галиуллину.

На заседании Мосгорсуда она также попросила приобщить к материалам дела копию решения адвокатской палаты РСО-Алания о лишении Пашаева статуса адвоката, в котором как раз и говорится о том, что северо-осетинские защитники не усмотрели в его действиях нарушения адвокатской этики.

Напомним, ранее сообщалось. что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии признала нарушение Кодекса этики адвокатом Пашаевым, в том числе имея ввиду его публичную активность.

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