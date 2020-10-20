Ульяновск, , 16:18 — REGNUM В Ульяновской области за минувшие сутки победили коронавирус ещё 152 человека. Всего выздоровели с начала наблюдения 14 798 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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По состоянию на 20 октября носителями коронавируса за минувшие сутки стали еще 183 жителя региона, с начала пандемии в области выявили 18 627 носителей коронавируса. Накануне сообщалось о 180 заболевших. Погибшими числятся 226 пациентов. За сутки врачам не удалось спасти ещё четверых инфицированных.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области «осложняется ситуация» из-за коронавируса. В числе заболевших — дети, под медицинским наблюдением находятся более 900 несовершеннолетних. Также заражаются медработники.

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