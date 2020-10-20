Майкоп, , 14:38 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее, по данным на 10:00 20 октября, достигло 5046. При этом треть этих случаев (1677) приходится на столицу республики город Майкоп, сообщил региональный минздрав.

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Отметим, что в Адыгее третий день подряд обновляется антирекорд по числу выявленных за сутки носителей коронавируса. Так, 17 и 18 октября было зафиксировано 61 и 64 случаев заражения, соответственно, а накануне этот показатель достиг 67. Прежний максимальный суточный прирост (56 случаев заражения) был зафиксирован 1 июля.

Вчера в Адыгее выздоровел 41 пациент с COVID-19, а всего с начала пандемии в регионе переболели 4043 инфицированных. Скончался республике 41 человек с коронавирусом, два последних случая летального исхода были зарегистрированы 15 октября.

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