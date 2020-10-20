Кызыл, 20 октября 2020, 14:18 — REGNUM По состоянию на 20 октября в Туве коронавирус выявлен у 8625 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 53 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.
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Выздоровели 7919 жителей региона, в том числе за последние сутки излечились 80 человек с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19.
С 22 мая в Туве зарегистрировано 108 случаев смерти непосредственно от COVID-19, уточнили в минздраве.
Напомним, за сутки 19 октября в Туве коронавирус был выявлен у 60 человек.
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