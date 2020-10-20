Самара, , 14:22 — REGNUM Ушел из жизни Герой Советского Союза Владимир Чудайкин в Самарской области. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, легендарный человек, один из самых уважаемых людей Самарской области и России, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин скончался 20 октября.

Губернатор региона Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким фронтовика и сообщил, что для него уход Владимира Ивановича является огромной личной утратой, поскольку с детских лет знал историю подвига героя и был горд личным знакомством с ним.

1 мая 1945 года во время боёв за Берлин Владимир Иванович Чудайкин в составе штурмовой группы его танк уничтожал огневые точки противника и прорвался к зданию рейхстага. Старшина Чудайкин был ранен, но остался в строю и огнём танка поддерживал пехоту, которая штурмовала оплот фашисткой Германии.

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