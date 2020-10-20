Москва, , 14:17 — REGNUM Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор актёру Михаилу Ефремову, который был осуждён к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Такое решение было принято сегодня, 20 октября, судебной коллегией.

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«Судебное заседание отложено на 22 октября, на 11:00», — огласила судебная коллегия.

Это время будет дано сторонам для того, чтобы подготовить подготовки к допросу эксперта, вызванного защитой.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 октября, в Московском городском суде прошло заседание по апелляционной жалобе на приговор осуждённому по делу о ДТП со смертельным исходом в центре российской столицы актеру Михаилу Ефремову. Ранее прокуратура Москвы заявила, что считает вынесенный актёру Пресненским судом приговор законным.