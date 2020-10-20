Нижний Новгород, , 14:16 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 20 октября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 114 190 человек. Об этом свидетельствуют данные областного минздрава.

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За минувшие сутки тесты сдали 10 388 жителей области. Накануне было проведено 8103 теста на коронавирус.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 34,79% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 октября в регионе выявили 366 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 292 новых носителях SARS-CoV-2. Предыдущий рекорд суточного прироста носителей коронавируса в области был зафиксирован по состоянию на 12 июня — 354 случая. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 37 428 случаев.