Минск, , 14:21 — REGNUM Назначение новых руководителей государственных высших учебных заведений Белоруссии согласовал президент страны Александр Лукашенко. Об этом 20 октября сообщает агентство БелТА.

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Уточняется, что ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств назначена Наталья Карчевская, до этого работавшая на посту первого заместителя министра культуры.

Ректором Минского государственного лингвистического университета стала Наталья Лаптева, которая до настоящего времени была в данном университете деканом факультета немецкого языка.

Также новым ректором Брестского государственного технического университета был назначен Александр Баханович, до того занимавший пост проректора по учебной работе Белорусского национального технического университета.

«Делать вид, что в университетах ничего не происходит, наверное, не наша политика. Мы знаем все проблемы, вы их знаете не хуже, чем я. Катастрофы там нет. Студенты всегда были людьми буйными и бурными», — заявил на встрече по поводу назначения новым ректорам Лукашенко.

Также белорусский лидер отметил, что, по его мнению, есть немало заблудших студентов, а таких, которым «мозги на место уже не поставишь» — единицы.

«Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди», — указал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что возможность проведения приватизации нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии не рассматривается властями республики.