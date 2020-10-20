Москва, , 14:11 — REGNUM Предложение возглавить правительство РФ не оценивается по рискам, которые грядут. Об этом в рамках XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопрос о том, стал бы он премьером, если бы знал о грядущей пандемии коронавируса.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы бы хотели жить в Сочи? Вот знал бы прикуп — жил бы в Сочи. Если серьёзно — то предложение занять пост председателя правительства не оценивается по рискам, случившимся после. Это был знак доверия президента РФ. Важно оправдать доверие людей», — сказал Мишустин.

По его словам, любая серьёзная должность — «это про ответственность»: «Любое лидерство — про ответственность. Это и ограничения для личной жизни, и как вызов, чтобы много работать».