Ташкент, 20 октября 2020, 14:09 — REGNUM Власти Узбекистана опровергли сообщение о введении выходного дня 21 октября в связи с празднованием Дня узбекского языка, сообщает 20 октября Телеграм-канал AntiFake.uz.
Ранее в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о якобы выходном дне 21 октября. В законе «Об установлении Дня праздника узбекского языка» отсутствует положение о предоставлении выходного дня.
Напомним, в начале октября 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании 30-летия закона «О государственном языке». Документ принят 21 октября 1989 года.