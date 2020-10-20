Москва, , 14:05 — REGNUM

Вероника Прищепа Предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Вероника Прищепа, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначена заместителем начальника управления кадров Федеральной Налоговой Службы России.

Вероника Прищепа родилась 7 июня 1981 года. В 2003 году закончила Новосибирский государственный университет по специализации «Биология». В 2019 году — Финансовый университет при правительстве Российской Федерации по специализации «Стратегическое управление». Трудовую деятельность начала в 2002 году в должности научного сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН города Новосибирска. Затем работала руководителем производственных лабораторий ООО «Компания Чистая вода», позже возглавив департамент качества. Развиваясь в сфере построения бизнес-процессов стала международным аудитором и консультантом по вопросам стандартизации и менеджмента качества.

После победы в первом сезоне конкурса была приглашена в ФНС России на должность заместителя начальника отдела стандартизации и контроля качества. Продолжила свою деятельность, работая в отделе профессионального развития Управления кадров. За время своей работы здесь участвовала в организации таких кадровых проектов, как «Сделай карьеру сам», который направлен на выявление управленцев с высоким потенциалом внутри структуры ФНС России, и «ПРОдвижение», целью которого является развитие сотрудников младше 35 лет.

«В Федеральную налоговую службу я пришла работать после победы в первом сезоне конкурса «Лидеры России» по приглашению наставника — Михаила Владимировича Мишустина. Общаясь с наставником, я увидела лицо современного чиновника: небезразличного к жизни клиентов профессионала высочайшей степени. До сих пор не перестаю поражаться тому уровню масштабных передовых проектов, которые реализуют специалисты здесь. Конкурс, безусловно, стал отправной точкой для начала работы на госслужбе и полностью перевернул мою жизнь», — рассказала Вероника Прищепа.

В новой должности заместителя начальника Управления кадров ФНС России Вероника Прищепа будет курировать вопросы оценки и развития персонала, работы по управлению талантами, исследования, направленные на изучение характеристик личного состава, а также участвовать в разработке и внедрении стратегии развития кадровой службы.

«В новой должности при поддержке коллег будем внедрять принципы работы с талантами, основанные на лучших мировых практиках, которые лежат в основе, как конкурса «Лидеры России», так и в самых современных компаниях. Верю, что в таком ведомстве, как Федеральная налоговая служба, работает множество талантливых людей», — отметила Вероника Прищепа.

Вероника Прищепа приняла участие в организации третьего сезона конкурса «Лидеры России». Кроме того, она является членом исполкома Клуба Лидеров «Эльбрус» и активно участвует в его социальных проектах, таких как «Уроки Лидерства», «Моя родная школа» и «Финансовая грамотность».

Проект «Моя родная школа» придуман лично Вероникой Прищепой. В рамках его реализации финалисты, победители и наставники конкурса провели в своих родных школах в 40 регионах России — от Калининграда до Владивостока мастер-классы для нескольких тысяч учеников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили почти 220 «Лидеров России».