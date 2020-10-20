Чебоксары, , 14:12 — REGNUM В Чувашии за минувшие сутки зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии носителем SARS-CoV-2 числится 9 291 человек. Об этом 20 октября информирует республиканский минздрав.

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С начала наблюдения полностью выздоровели 7 734 человека, за сутки — 29 пациентов. Всего скончались 116 жителей Чувашии. Еще три летальных исхода среди больных с коронавирусом подтверждены за последние 24 часа.

ИА REGNUM напоминает, на 19 октября в Чувашии не было новых смертельных исходов от COVID-19, при этом также не зарегистрировано ни одного выздоровевшего.

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