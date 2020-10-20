Цхинвал, , 14:07 — REGNUM Девять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Южной Осетии за прошедшие сутки в результате обработки 99 ПЦР-тестов. Об этом 20 октября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«Девять новых случаев за сутки. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ 15 сентября заболело 215 граждан, с начала пандемии 305, половина из которых уже выздоровели», — рассказала врач журналистам.

На сайте министерства здравоохранения республики официальные данные о распространении коронавируса не публикуются, и вся информация поступает от Коичевой. Она также отметила, что в республике наблюдается сезонный рост числа заражений не только коронавирусом, но и ОРВИ.

Стоит отметить, что в Южной Осетии с 19 октября перешли на удаленный режим работы администрация президента республики и правительство, так как у главы государства Анатолия Бибилова и исполняющего обязанности премьер-министра республики Геннадия Бекоева выявили коронавирус. С 21 октября на двухнедельный карантин будут закрыты все школы в стране.

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